La Tunisie enregistre des températures record en Afrique

L’Institut National de la Météorologie (INM) a affirmé que la Tunisie se place en premier parmi les pays africains les plus chauds. Six villes tunisiennes ont été classées comme les plus les plus chaudes en Afrique.

Sur le plan mondial, les régions de Béja, Bizerte et Tunis se classent en quatrième position avec une température qui a atteint 48.9°C.

La hausse des températures se poursuivra dans plusieurs régions. Les températures seront comprises entre 40 et 48°C ce jeudi avec du sirocco en plus de l’apparition de cellules orageuses.

L’ingénieur à l’INM, Olfa Kasmi, a affirmé à Mosaïque Fm que ces températures n’ont pas été enregistrées depuis 1999.