Le président du Comité qui dirige la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, Hechmi Louzir, a déclaré au site NessmaTv, mercredi 4 août 2021, que le vaccin AstraZeneca sera administré dans toute la République durant la “journée nationale de vaccination” qui aura lieu dimanche 8 août 2021.

Louzir a expliqué que ce vaccin sera administré aux personnes âgées de 40 ans et plus, et ce en se basant sur les nouvelles données et études.