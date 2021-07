Tunisie : Les services de la CNSS se poursuivent les 27 et 28 juillet courant

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a indiqué que les services de la caisse dans les structures centrales et bureaux régionaux et locaux se poursuivent les 27 et 28 juillet courant (aujourd’hui et demain), selon un communiqué publié lundi soir.

Elle a précisé que la mesure de suspension du travail dans les administrations centrales, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif les 27 et 28 juillet, décidée par décret présidentiel en date du 26 juillet 2021, n’inclut pas la CNSS.