La Marsa lance la phase pilote de son application intelligente

La municipalité de La Marsa lancera, dès cette semaine la phase pilote du premier modèle d’application intelligente “Marsa App”, et ce, pour recevoir et traiter les plaintes des citoyens dans le but de l’amélioration des services municipaux et de leur rapprochement des habitants.

Cet événement sera organisé avec la participation d’un certain nombre de citoyens, des composants de la société civile, ainsi que des représentants bénévoles des habitants de la région.

L’application gratuite” Marsa app”, a été mise en œuvre avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, elle vise essentiellement à améliorer et à rapprocher tous les services fournis aux résidents et à développer des mécanismes de communication entre le citoyen et la municipalité.

L’application permet aux résidents d’être informés de tous les développements et actualités en publiant des notifications, des données, des chiffres et des activités mises à jour fournies par la municipalité dans le cadre de la transparence et du droit d’accès à l’information.

L’application permet également aux citoyens de signaler tous les dépassements et manquements liés à l’enlèvement des déchets, à l’éclairage et à l’entretien des routes, il est possible entre autre, de documenter et enregistrer ces manquements via la technologie GPS afin que la municipalité puisse intervenir rapidement, dans le cadre de la numérisation et du développement de ses actions.

Il est prévu que, dans les semaines à venir, une annonce sera faite pour diffuser cette demande à tous les résidents et habitants de la municipalité de La Marsa, dans le cadre du renforcement des principes de partenariat.