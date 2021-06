Tunisie – Météo : Le mercure dépassera les normales saisonnières de 6 à 11 degrés

L’INM annonce dimanche, un vent de sirocco qui soufflera sur la plupart des régions, alors que le mercure continuera de grimper à des niveaux élevés.

Dans un bulletion spécial, l’Institut National de la Météorologie prévoit une hausse sensible des températures, notamment dans le sud et les régions intérieures du pays, lesquelles vont dépasser les normales saisonnières pour le mois de juin de 6 à 11 degrés .

Les températures marqueront une baisse à partir du vendredi, 2 juillet 2021, au nord et au centre.

Les gouvernorats de Kébili et de Tozeur enregistreront une hausse vertigineuse des températures, de 45 degrés dimanche à 49 degrés mardi, 29 juin courant.

Le mercure atteindra 46 degrés, ce dimanche dans le gouvernorat de Kairouan et le 29 juin, dans ceux de Sidi Bouzid et Gafsa. Températures élevées aussi, dans les gouvernorats de Tataouine ces trois jours (de 44 à 45 degrés) et de Médenine (44 degrés-47 degrés et ensuite 43 degrés) .