JO Tokyo 2020 – Covid-19 : Le CIO et les organisateurs décident plusieurs mesures pour garantir des Jeux sûrs

Le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC), le comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement du Japon, se sont réunis lundi à Tokyo, pour discuter des limites de spectateurs pour les Jeux Olympiques, indique le CIO, sur son site internet officiel.

Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion afin de garantir des jeux sûrs, à cause de la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de l’instance olympique mondiale.

Compte tenu des restrictions imposées par le gouvernement aux événements publics, la limite de spectateurs pour les Jeux Olympiques sera fixée à “50 % de la capacité des sites, avec un maximum de 10 000 personnes” sur tous les sites.

Le calendrier actuel des compétitions reste inchangé et en principe, les spectateurs seront admis aux épreuves dans les limites susmentionnées, souligne le communiqué.

“Toutefois, si l’état d’urgence ou d’autres mesures prioritaires visant à prévenir les contaminations sont mis en œuvre à tout moment après le 12 juillet 2021, les restrictions concernant le nombre de spectateurs aux Jeux, notamment l’éventualité de compétitions sans spectateurs, seront fondées sur le contenu de l’état d’urgence ou des autres mesures pertinentes en vigueur à ce moment-là, En cas d’évolution rapide du nombre de contaminations et en fonction de la capacité du système de soins médicaux, une réunion des cinq parties sera organisée rapidement pour envisager de nouvelles mesures” précise la même source

Par ailleurs, les parties japonaises ont formulé des directives à l’intention des spectateurs afin de garantir un environnement sûr et sécurisé. Celles-ci stipulent que les masques doivent être portés en permanence sur les sites, qu’il est interdit de parler d’une voix forte ou de crier, que les engorgements doivent être évités au moyen d’annonces appropriées et que les visiteurs doivent quitter les lieux de manière échelonnée. Il sera demandé aux spectateurs de se rendre directement sur les sites puis de rentrer directement chez eux, et de prendre toutes les précautions nécessaires lors de leurs déplacements entre les préfectures.

Compte tenu de la situation due au Covid-19, les parties japonaises ont l’intention d’envisager d’annuler ou de réduire la taille des sites de retransmission en direct et des événements publics de visionnement afin de minimiser les déplacements de personnes, de revoir tout autre événement lié aux Jeux et de mettre en place de nouveaux moyens sûrs et sécurisés pour encourager et soutenir les athlètes.

Un cadre sera établi pour continuer à surveiller le nombre de contaminations et la situation des soins médicaux à l’aide d’avis d’experts, des messages cohérents et unifiés seront diffusés par les cinq parties afin de garantir des Jeux sûrs et sécurisés.

Des mesures équivalentes pour les Jeux Paralympiques seront décidées d’ici au 16 juillet 2021, une semaine avant l’ouverture des Jeux Olympiques.

La situation sera suivie au Japon et à l’étranger, notamment en ce qui concerne les différents variants du coronavirus, et toutes les mesures nécessaires seront prises rapidement. La vaccination des personnes directement associées aux Jeux se poursuivra, et la situation vaccinale sera mise à jour.

Il reste 32 jours avant les Jeux Olympiques et 64 avant les Jeux Paralympiques et les cinq parties continueront à travailler ensemble pour garantir des Jeux sûrs et sécurisés pour tous. conclu le CIO.