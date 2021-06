L’Université Centrale crée une plateforme en ligne gratuite de révision pour le bac

Après le succès retentissant qu’a connu la plateforme en ligne gratuite de révision pour le bac « Injah Men Darek », en Avril 2020 par L’Université centrale membre d’Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé la première Université pluridisciplinaire en Tunisie, réitère son engagement auprès des futurs bacheliers de cette nouvelle promotion 2021 avec une plateforme de révision en ligne gratuite www.Partenairenjahek.com, dédiée aux futurs bacheliers 2021. avec une nouvelle version upgradée et encore plus diversifiée que la précédente.

En effet, en cette année exceptionnelle rythmée par la situation sanitaire préoccupante due au Covid-19, qui a perturbé le programme scolaire par la suspension des cours, les élèves ont plus que jamais besoin de support, d’accompagnement et de coaching pour mener à bien et dépasser avec succès l’une des étapes la plus importante de leur vie d’élèves et futurs étudiants.

Grâce à cette initiative, et tout comme les 11 000 bacheliers qui en ont profité l’année dernière, les candidats au baccalauréat auront à leur disposition tous les outils nécessaires pour réussir avec brio l’épreuve nationale.

Un contenu rigoureusement confectionné et développé par des enseignants chevronnés, des coachs et des experts en éducation répondant aux besoins des candidats tant sur le plan académique et pédagogique que sur le plan mental et organisationnel, même le volet divertissement n’a pas été négligé !

Pour ce faire, le contenu a été organisé en quatre rubriques :

«7adher el bac » : Propose sous formes de vidéos des cours et des exercices avec leurs corrigés ainsi que des Quizz consultables n’importe quand et n’importe où, permettant ainsi aux élèves de s’exercer aux styles d’examens proposés le jour de l’épreuve.

« Bac Coaching » : Nouvelle rubrique, qui permet aux élèves de surmonter cette période en les accompagnant par une Coach personnelle spécialisée dans l’accompagnement des jeunes : Mme Asma Hassouna,.

Qui les conseillera à travers des capsules vidéos sur la meilleure manière de gérer son stress, de garder la motivation et organiser sa révision ainsi que plein d’autres conseils et astuces.

« BadelJaw » : Parce que l’apprentissage ne s’arrête jamais, cette rubrique permet aux élèves de décompresser, de respirer lors des pauses tout en apprenant et en se cultivant.

« Ba3d El Bac » : puisque le bac n’est qu’une transition vers une autre étape de la vie cette 4ème et dernière rubrique contient les informations nécessaires ainsi que les conseils adéquats pour réfléchir et préparer son orientation post-bac.

Orientation, carrière estudiantine, projet académique et professionnels futurs, tout y est minutieusement étudié pour encadrer au maximum les nouveaux bacheliers afin que leurs choix soient en parfaite adéquation avec les métiers auxquels ils aspirent et le parcours universitaire qu’ils devront tracer pour y parvenir.

Outre la plateforme, l’Université Centrale met à la disposition des élèves du bac, ses espaces, salles de lecture, pour qu’ils puissent trouver l’environnement propice à la révision et à la préparation.

L’accès y est très simple, il suffit juste réserver sa place sur la plateforme en question

A travers « Partenairenjahek.com », l’Université Centrale conforte encore plus sa place d’institution académique et universitaire pionnière en Tunisie, en accompagnant élèves comme étudiants vers la réussite qu’ils méritent au vue des efforts fournis.

Voici le lien menant directement à la plateforme https://www.partenairenjahek.com