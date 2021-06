Coupe de Tunisie (1/4 de finale) : Quatre clubs habitués de la compétition contre deux outsiders

La course à la coupe de Tunisie de football (édition Salah Ben Youssef), abordera demain son dernier virage pour de connaitre enfin le carré d’as.

Six clubs seront en lice demain mercredi à l’occasion des quarts de finale de la compétition dont un club de Ligue 2 (l’ES Zarzis) et un autre de la Ligue amateur nouvellement promu en Ligue 2 (le CO Transports) et tous gardent en ligne de mire une place pour la finale qu’accueillera le stade de Jerba Midoune.

Pour cette édition 2020-2021, et excepté l’ES Métlaoui et l’AS Soliman, tous les clubs arrivés en quarts ont déjà remporté la coupe de Tunisie au moins une fois dans leur histoire.

Pour rappel, les trois premiers clubs au classement de la Ligue 1 du football professionnel, à savoir; l’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et l’US Ben Guerdane, ont déjà été éliminés de la course.

A Soliman, l’AS de la place recevra le Club africain avec l’ambition de faire un pas de plus vers le trophée.

Les Slimaniens qui avaient terminé quatrièmes du championnat aborderont la confrontation de demain avec plus de confiance après avoir exclu de la compétition le 3e du championnat l’US Ben Guerdane aux tirs au but (1-1 à l’issue du temps réglementaire).

Le Club africain, détenteur de 13 coupes et qui n’est parvenu à retrouver son équilibre qu’à la deuxième moitié du championnat, se présente comme un sérieux prétendant au titre, malgré sa qualification laborieuse en 1/8e face au CS Tabarka.

Le Club de Bab Jedid pourra compter sur ses éléments d’expérience pour relever le défi de la qualification en dépit de la détermination affichée par les locaux. Le match sera arbitré par Khalil Hassani.

A Sfax, le club de la capitale du Sud, quintuple vainqueur de la coupe de Tunisie, accueillera demain l’Olympique de Béja avec comme objectif principal de passer en demies et faire oublier à ses supporters la fin de saison mitigée et l’élimination de la coupe de la CAF.

De son côté l’Olympique de Béja, vainqueur de la coupe en 1993 et en 2010, espère rééditer ses exploits dans un match ouvert à tous les pronostics qui sera dirigé par l’arbitre Sadok Selmi.

Par ailleurs, la rencontre entre le tenant du titre, l’US Monastir et le vainqueur de la coupe édition 2005, l’ES Zarzis, s’annonce particulièrement passionnante, en dépit du fait que les Monastiriens semblent quelque peu favoris dans ce match qui sera dirigé par Nidhal Letaief.

Pour sa part, le CO Transport, vainqueur de l’édition 1988, disputera les quarts de finale de la coupe de Tunisie pour la 3e fois de son histoire en recevant chez lui à Mellassine l’ES Métlaoui dans un match difficile eu égard à la capacité des miniers à négocier ses sorties en coupe. La direction de la rencontre a été confiée à l’arbitre Nasrallah Jaouadi.