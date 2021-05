Coupe de Tunisie (1/16e de finale) : Résultats des matches de mardi

Résultats des rencontres des 16e de finale de la coupe de Tunisie de football, “édition Salah Ben Youssef” disputées mardi 25 mai:

Mardi 25 mai:

EM Mahdia – (+) US Monastir 2-3

(+) AS Soliman – Stade Tunisien 2-1

(+) O Béja – Us Tataouine 2-0

JS Kairouan – (+) ES Métlaoui 0-0 ES Métlaoui qualifié aux TAB (4-5)

US Carthage – (+) US Borj Cerdia 0-0 USB Cedria qualifié aux TAB (4-5)

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Programmes des matches 1/8e de finale:

US Monastir – US Borj Cedria

AS Soliman – Vainqueur entre l’AS Réjiche et l’USB Guerdane

O Béja – Vainqueur entre USM Bouzayene et l’AS Ariana

ES Métlaoui – Vainqueur entre Enfidha Sport et l’AS Jelma

Reste à jouer (1/16e)

Mercredi 26 mai:

C Africain – CS Hammam-Lif

Espérance de Tunis – ES Sahel

CS Sfaxien – CA Bizertin

CS Tabarka – Mareth sport

AS Réjiche – US Ben Guerdane

Enfidha Sport – AS Jelma

CO Transport – ES Hammam-Sousse

SS Gafsien – CS Redaief

ES Rogba Tataouine – CS Bembla

AS Zaouiet Sousse – ES Zarzis

US Manzel Bouzayene – AS Ariana