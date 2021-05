Le temps sera lundi, partiellement nuageux dans la plupart des régions.Les températures seront en baisse. Les maximales oscilleront entre 22et 27 degrés dans les zones côtières, et elles varieront entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions, sauf dans le Sud-Ouest et l’extrême Sud, où elles demeureront en hausse, et varieront entre 37 et 42 degrés.

Le vent soufflera fort soulèvant sable et poussière. La vigilance est de mise la nuit, près des côtes et dans le Sud. La mer sera très agitée.