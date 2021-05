Tunisie : Préparatifs pour la saison artistique estivale et futurs mécanismes de soutien aux artistes

Les préparatifs des manifestations artistiques de la saison estivale 2021 se feront en coordination avec les structures du ministère de la Santé et le Comité scientifique national de lutte contre le Covid-19, a déclaré Habib Ammar, ministre des Affaires Culturelles par Intérim.

S’exprimant au cours d’une séance de travail tenue au siège de son département, Habib Ammar a encore rappelé l’importance de respecter les protocoles sanitaires lors de ces manifestations en vue de limiter la propagation du coronavirus.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, Habib Ammar a encore évoqué un possible rééchelonnement des dettes des artistes et des créateurs durant la période prochaine.

A ce sujet, il a appelé les différentes directions de son département à entreprendre une coordination avec les structures relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement et celles de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). La coordination devra permettre de se procurer un cadre juridique et financier pour émettre un décret ministériel sur un éventuel report des dettes des professionnels dans le secteur.

Cette mesure exceptionnelle s’inscrit dans le cadre du soutien aux artistes et créateurs et de limiter les répercussions de la pandémie sur le secteur en général, ajoute la même source.

Habib Ammar a évoqué le projet de création d’une chaîne culturelle appelant au suivi des procédures et modalités administratives ainsi que le cadre financier pour la création de cet organe de l’audiovisuel public.

Une meilleure participation des structures professionnelles dans les think tank culturels et l’appui aux initiatives des institutions culturelles et artistiques ont été au cœur de cette rencontre. L’objectif serait d’aider les artistes et les créateurs à surmonter la période de crise qui dure depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020.

L’actualisation de la base de données et de collecte d’informations auprès des institutions culturelles ont été également au menu. Ce travail est à réaliser dans le cadre de la coordination et l’action culturelle au niveau national et régional.

La rencontre a aussi permis de parler du rôle important de la diplomatie culturelle qui favorise l’échange international et le rayonnement de la culture tunisienne à l’étranger.

Le ministre a rappelé les divers mécanismes mis en place pour soutenir les artistes et créateurs affectés par la crise sanitaire, à travers des aides financières ainsi que les protocoles sanitaires mis en place, pour la reprise, dans chaque secteur d’activité.

Il a encore estimé important d’instaurer une meilleure coordination entre les créateurs et les structures professionnelles dans le secteur culturel en vue de mettre en place ensemble une feuille de route, sur le court et le long terme. Cette procédure devra permettre de réformer le secteur en phase avec les développements et les changements actuels dans un monde post-covid.

En prévision de la saison estivale, il importe de rappeler que les festivals d’été accueillent un grand nombre de spectateurs, à l’instar du festival international de Carthage avec une capacité d’accueil qui avoisine les 10 mille spectateurs.

Ce rendez annuel qu’abrite l’amphithéâtre romain de Carthage et autres espaces culturels de la banlieue de Tunis, est de retour dans sa 56ème édition prévue du 11 juillet au 17 août. Initialement programmée l’été dernier, cette édition a été reportée à cause de la conjoncture sanitaire dans le monde et les restrictions de voyage surtout que le festival invite des artistes du monde entier.

En 2020 malgré des annulations en séries des festivals d’été dans le pays, certaines manifestations ont pu avoir lieu comme à l’amphithéâtre de Carthage, à Bizerte ou à Hammamet qui ont abrité quelques spectacles. Le nombre de spectateurs autorisé ne dépassait pas les 70 % de la capacité d’accueil de chaque espace avec respect des gestes barrières instaurés par le protocole sanitaire.

L’organisation des grands événements culturels pour cette saison 2021 sera établie en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique surtout que le bilan épidémiologique général demeure inquiétant.

Aucune information n’est annoncée par les organisateurs des festivals sur la venue des artistes étrangers surtout que les restrictions de voyage sont toujours en vigueur pour beaucoup de pays occidentaux et autres, notamment vers les destinations où la campagne de vaccination n‘est pas encore achevée.

Avec le déconfinement et la levée de la plupart des restrictions dans les divers secteurs, annoncées fin Ramadan, les institutions relevant des secteurs public et privé sont autorisées depuis le 17 mai à reprendre les manifestations culturelles et artistiques.

Leurs activités se font dans le respect des protocoles sanitaires et les horaires du couvre feu, décrété de 22h du soir à 5h du matin, en vigueur jusqu’au 6 juin prochain.