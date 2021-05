Tunisie : Plus de 60 associations nationales s’indignent du silence officiel arabe sur les crimes de l’entité sioniste

Plus de 60 associations et organisations nationales ont exprimé leur soutien à la lutte du peuple palestinien et sa résistance contre l’oppression de l’entité sioniste sur ses territoires occupés.

Elles s’indignent, dans un communiqué publié mercredi, du silence officiel arabe face aux crimes sionistes et l’escalade de la violence ces derniers jours après notamment la refus des habitants du quartier Sheikh Jarrah d’être expulsés de leurs maisons et déplacés de force, ” des agressions qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés parmi les civils désarmés “, fustigent-elles.

Elles saluent l’endurance légendaire du peuple palestinien à al-Quds et sa disposition à se sacrifier pour libérer la Palestine et combattre la colonisation et l’apartheid.

” La course des régimes officiels arabes vers la normalisation avec l’entité sioniste l’encourage à poursuivre sa politique d’oppression “, dénoncent-t-elles, appelant les autorités égyptiennes à lever le blocus sur Gaza pour faciliter l’acheminement des aides, et invitant toutes les forces nationales arabes et tous les Hommes libres dans le monde à intensifier les actes de soutien au peuple palestinien opprimé à al-Quds, en Cisjordanie, à Gaza et sur tous les territoires occupés.

Les associations et organisations nationales ont, dans ce sens, réitéré l’appel à l’adoption de la loi sur la criminalisation de la normalisation, s’indignant également de ” l’echec du Conseil de sécurité à condamner officiellement les crimes de l’occupation israélienne à Sheikh Jarrah “.

Les signataires sont :

Le Syndicat national des journalistes tunisiens

L’Union générale tunisienne du travail

L’Association des magistrats tunisiens

L’Association tunisienne des femmes démocrates

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux

L’Association Vigilence pour la démocratie et l’Etat civil

L’Association tunisienne des directeurs de journaux

L’Union tunisienne des médias associatifs

L’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement

L’Association tunisienne de défense des libertés individuelles

L’association Takatoô pour les droits et les libertés

L’Association Thala solidaire

L’Association pour le développement et les études stratégiques de Médenine

L’Association Volontaires

L’association Wachm

Forum Attajdid

Centre de Tunis pour la liberté de la presse

Le Centre Daâm de soutien à la transition démocratique et aux droits de l’Homme

La Fédération tunisienne pour la citoyenneté des deux rives

L’Union tunisienne pour le travail citoyen

La Fondation Hassan Saadaoui pour la démocratie et l’égalité

L’Association tunisienne pour l’égalité et la justice sociale

L’Association Vision libre

L’Association droit à la différence

L’Association tunisienne de soutien aux minorités

L’association l’Art Rue

Marsad l’Observatoire tunisien des sites de détention

L’Association Nashaz

L’initiative Mawjoudin pour l’égalité

L’Association démocratique des Tunisiens en France

L’Association tunisienne pour la justice et l’égalité Damj

L’Association Parle pour la liberté d’expression

L’Association Voix de femmes

Le groupe Taouhida Ben Cheikh

La Ligue des électrices tunisiennes

L’Alliance tunisienne pour la dignité et la réhabilitation

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie-Belgique

L’Organisation Kalam

L’Association al-Karama

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

L’organisation Nabil Barakati pour la mémoire et la fidélité

L’Association des Tunisiens de France

L’Association Perspectives el Amel Ettounsi

L’Organisation contre la torture en Tunisie

L’Association tunisienne d’action culturelle

L’Association Joussour pour la citoyenneté

L’Organisation Egalité

L’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

Coalition tunisienne contre la peine de mort

Ligue des écrivains tunisiens libres

L’Association Bina pour l’information et le développement

L’Association Citoyenneté, Développement, Cultures et migrations des deux Rives

L’Association Arts et Cultures des deux rives

Forum tunisien pour la jeunesse Tamkin

L’Association de solidarité civile en Tunisie

L’Union des diplômés chômeurs

L’Organisation 23-10 d’appui au processus de transition démocratique

L’Observatoire national de défense du caractère civil de l’Etat

Carthage Health Association

L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques

La coalition Soumoud

Fédération tunisienne pour la citoyenneté des deux rives.