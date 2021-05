Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 06 mai 2021

Les perturbations météorologiques se poursuivent, jeudi , 6 mai 2021, et des pluies orageuses sont attendues sur le nord et les hauteurs ouest du pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des cellules orageuses seront accompagnées par des pluies parfois orageuses avec des chutes de grêle dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Siliana et Kasserine surtout l’après-midi, puis elles engloberont à la fin de la journée et au cours de la nuit les régions Nord Est (Grand Tunis, Bizerte, Nabeul et Zaghouan..).

Les quantités maximales de pluies varieront entre 20 et 40 mm.Les vents souffleront fort près des côtes Est et au sud, provoquant des phénomènes de sable et de poussière. La mer sera agitée à très agitéeLes alertes et les mises en garde relatives aux activités de navigation et de pêche sont en vigueur dans le Golfe de Gabès.

Les températures seront stationnaires et les maximales évolueront entre 18 et 23 degrés dans le Nord, le Centre et les côtes du Sud-Est, entre 28 et 34 degrés dans le reste des régions et atteindront 38 degrés à El Borma et Borj El Khadhra (Sud de la Tunisie).