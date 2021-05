Affaires sociales : vers la mise en place d’un système de sécurité sociale au profit des sportifs

Le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle et le ministère des affaires sociales ont décidé d’élaborer un avant-projet de loi relatif à la mise en place d’un système de sécurité sociale au profit des sportifs.

Au cours d’une séance de travail tenue mercredi par Mohamed Trabelsi, ministre des affaires sociales, et Sihem Ayadi, ministre de la jeunesse et des sports par intérim, en présence des présidents-directeurs généraux des différentes caisses sociales (CNSS, CNRPS et CNAM), les deux parties ont examiné les grandes lignes d’un projet visant à mettre en place un système de sécurité sociale pour les sportifs et discuter de la structuration du travail dans les professions du sport tout en tenant compte de la spécificité de chaque discipline et des aspirations des athlètes et de tous les intervenants dans le secteur.

Il a été convenu à cet effet de former une commission mixte chargée de rédiger un avant-projet de loi relatif à la mise en place d’un système de sécurité sociale au profit des sportifs en exercice, des vétérans, des techniciens, des encadreurs et d’un certain nombre d’intervenants dans le domaine sportif.

Les deux ministres ont également décidé de préparer une base de données détaillée de tous les athlètes et vétérans pour faciliter l’intervention à leur profit.