Tunisie : Perturbation dans la distribution de l’eau potable à Gabès

Des perturbations et coupures dans l’approvisionnement en eau potable sont enregistrée lundi, dans la ville de Gabès, Bouchemma et à la prison civile de la ville, suite aux actes de vandalisme et de destruction des équipements et le vol des câbles du puits profond ” Nejda 1 “, alimentant la ville et survenus aujourd’hui à l’aube.

Selon un communiqué de la Société d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, dès l’achèvement de la réparation des équipements.