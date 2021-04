Kaïs Saïed s’entretient, au Caire, avec le Premier ministre égyptien

La prochaine session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne se réunira à Tunis, a indiqué le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, dans une déclaration à l’agence TAP, au terme d’un entretien, samedi, avec le président Kaïs Saïed, qui l’avait reçu à son lieu de résidence au Palais d’Al-Qobba, au Caire.

La rencontre a, aussi, examiné la possibilité du lancement d’une ligne maritime entre la Tunisie et l’Egypte. Cette question sera étudiée par une commission sectorielle des ministères tunisien et égyptien concernés, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre égyptien a, en outre, salué les positions de la Tunisie vis-à-vis de la répartition équitable des eaux du Nil et du barrage “la Renaissance”, érigé par l’Ethiopie sur le Nil bleu.

Il a, aussi, exprimé la volonté de son pays de consolider les liens de fraternité et les relations de coopération entre la Tunisie et l’Egypte.

M. Madbouli a, par ailleurs, déclaré avoir évoqué avec le président Saïd l’expérience de la réforme économique en Egypte, en particulier le programme lancé en partenariat avec le Fonds Monétaire international et l’importance d’un programme d’échange de compétences avec la Tunisie dans ce domaine.

Selon le Premier ministre égyptien, la cause palestinienne et le dossier libyen ont aussi été passés en revue lors de la rencontre. L’accent a été mis sur la nécessité de continuer de soutenir les Libyens et de garantir la stabilité dans ce pays frère jusqu’aux prochaines élections, prévues avant la fin de l’année en cours.

Le président de la République a, au cours de cette rencontre, insisté sur la nécessité d’organiser, au plus vite, la Haute commission mixte et le Comité de concertation politique tuniso-égyptien pour assurer une évaluation globale des mécanismes de coopération et du partenariat et élaborer de nouvelles approches à même de promouvoir les relations bilatérales.

La Tunisie et l’Egypte, a-t-il dit, disposent d’opportunités prometteuses de partenariat dans de nombreux domaines.