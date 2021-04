Tunisie  : Les syndicats du secteur pétrolier menacent de faire grève

Les membres de la fédération générale des syndicats du secteur pétrolier et chimique ont menacé de mener une grève régionale du secteur si les autorités ne coopèrent pas avec les demandes des syndicats qui souhaitent la régularisation des agents renvoyés de la société OMV pour qu’ils soient réintégrés au projet gazier de Tataouine.

Les membres du syndicat ont également exprimé leur soutien à toutes les demandes des employés de l’entreprise « Eni » à Oued Al-Zar, Jebal Crouz et El-Borma. Ils ont appelé à l’amélioration du statut de logement de la « SITAP » et l’activation de tous les accords conclus entre le parti syndical et les compagnies pétrolières et la Société tunisienne des activités pétrolières.