Tunisie : Ennahdha pour un dialogue national sans exclusion

Le mouvement Ennahdha s’est prononcé en faveur “d’un dialogue national sans exclusion, qui permettra de déterminer les priorités économiques et sociales, apaiser les tensions politiques et sociales et rassurer les Tunisiens sur l’avenir de leur pays”.

Dans une déclaration rendue publique, jeudi, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, Ennahdha a salué la signature d’un accord entre la présidence du gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour lancer les réformes économiques nécessaires.

Cet accord prévoit la création de cinq commissions mixtes de réflexion, chargées d’élaborer un cadre pratique pour ces réformes.

Dans le même contexte, le mouvement Ennahdha s’est dit favorable à l’initiative de dialogue national lancée par l’UGTT.

“Il est essentiel que les organisations nationales et les acteurs politiques représentés au parlement, en particulier la coalition de soutien au gouvernement, contribuent à l’élaboration des réformes gouvernementales et participent à sa mise en œuvre, dans le but d’établir la stabilité politique au niveau des institutions de l’Etat”, a souligné Ennahdha.

Le mouvement a, dans ce sens, réaffirmé son soutien à l’équipe gouvernementale et au chef du gouvernement.

Par ailleurs, le mouvement Ennahdha a dénoncé les campagnes de diffamation qui ciblent son président Rached Ghannouchi (en allusion à l’article paru, le 26 mars, dans le journal al-Anouar dans lequel il est indiqué que Ghannouchi détenait une fortune de plusieurs milliers de milliards et était à la tête de réseaux continentaux notamment de trafic d’armes).

Notons que le président de l’Assemblée des représentants du peuple Rached Ghannouchi s’est réuni, mercredi, avec le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, a confirmé, jeudi, à l’agence TAP, l’assesseur du président de l’ARP, chargé de la communication et de l’information, Maher Medhioub.

Medhioub a fait savoir que la rencontre a porté sur les moyens de faire réussir le dialogue national et sur les forces nationales qui sont concernées par la participation à ce dialogue.