Tunisie : La Commission nationale des victimes de la dictature appelle à manifester le 7 avril à la Kasbah

La Commission nationale des victimes de la dictature a appelé ” toutes les victimes de la dictature, leurs familles et les familles des martyrs et blessés de la Révolution ” à observer un grand rassemblement de protestation, le 7 avril prochain, place du gouvernement à la Kasbah.

Il s’agit de ” faire pression pour activer le Fonds al-Karama, mettre en œuvre les décisions de dédommagement issues de l’Instance Vérité et Dignité et ajouter plusieurs noms à la liste des martyrs et blessés de la Révolution “, a indiqué Abdelhamid Troudi, membre de la Commission, lors d’une conférence de presse mercredi à Tunis.

Il a, en outre, exprimé dans une déclaration à l’agence TAP, la ” colère et le mécontentement des victimes de la dictature face au laxisme de l’Etat dans ce dossier “, faisant porter au président de la République Kaïs Saïed ” la responsabilité de réhabiliter les victimes de la dictature, étant légalement appelé à présenter des excuses pour les exactions commises par les deux anciens régimes “.

Il a, en outre, indiqué que le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la Révolution et des opérations terroristes Abderrazak Kilani ” n’a toujours pas rempli ses engagements vis-à-vis de la Commission des victimes de la dictature pour lesquels il avait demandé un délai de 3 mois depuis le 8 janvier dernier”.

Abderrazak Kilani a, de son côté, précisé à l’agence TAP que le délai de 3 mois convenu avec les membres de la Commission des victimes de la dictature ” concerne l’organisation des questions d’ordre administratif et la mise du processus dans son cadre “, les appelant à faire preuve de patience.

Il a expliqué que son instance ” ne dispose pas encore des moyens matériels et humains pour travailler convenablement et avancer rapidement sur ce dossier “, imputant au ” paysages gouvernemental et politique ” et à la situation socio-économique, une part de responsabilité dans ce retard.

La présidence du gouvernement a publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne, le 19 mars courant, la liste officielle et définitive des martyrs et blessés de la Révolution (129 martyrs et 634 blessés), près d’un an et demi après sa publication par le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales.