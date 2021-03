Tunisie : Blocage de la route reliant Zaghaoun à Ben Arous

Un certain nombre d’habitants de la région d’Ain Safsaf à Bir Mecharga ont fermé aujourd’hui la route reliant les gouvernorats de Zaghouan et Ben Arous et ont mis le feu afin de bloquer la circulation pour protester contre la marginalisation et l’absence de programmes de développement, en particulier en ce qui concerne les secteurs des transports et de l’eau potable.

Oumaima Awadi originaire d’Ain Safsaf a déclaré que les jeunes sont au chômage en raison du manque de transports publics, qu’il s’agisse de transports ruraux ou de bus reliant le village à des villes voisines telles que Bir Mecharga, Jebal Ouest, Zaghouan et Ben Arous, qui sont des proches des grandes zones industrielles à forte capacité opérationnelle.