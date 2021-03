Tunisie : Bientôt le concept de “dialogue social” dans les programmes éducatifs

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a déclaré, mardi 30 mars 2021, que son département œuvre, avec celui de l’Education, pour inscrire le concept de dialogue social dans les programmes éducatifs des établissements d’enseignement.

S’exprimant lors d’un atelier organisé au siège du Centre international de recherche, d’études, de documentation et de formation sur le handicap “Basma” pour présenter les résultats du diagnostic en vue de l’élaboration d’une stratégie de prévention de l’extrémisme violent dans le secteur de la promotion sociale, Trabelsi a ajouté qu’il est aujourd’hui nécessaire que les enfants apprennent à écouter, à accepter l’opinion contraire et à se familiariser avec le dialogue social, soulignant que le ministère possède un ensemble de suggestions à cet égard.

Il a souligné qu’il est aujourd’hui nécessaire de dispenser aux travailleurs sociaux et aux enseignants une formation leur permettant de déceler de manière précoce les comportements liés à la violence et à l’extrémisme, soulignant que la résolution des problèmes sociaux s’opère par le traitement des causes de la marginalisation et de la pauvreté.

Trabelsi a déclaré que la stratégie de prévention de l’extrémisme violent dans le secteur de la promotion sociale, qui a été lancée il y a deux ans, vise en particulier à contribuer à la prévention de l’extrémisme violent par la détection, la surveillance, la prise en charge, l’encadrement, la protection et l’intégration qui consacre les objectifs du Plan National de Défense et d’Inclusion Sociale.

Il a ajouté que la vision stratégique sera activée conformément au plan quinquennal 2021/2025 au profit des différentes catégories ciblées sur la base d’une gouvernance numérisée qui favorise le renforcement des capacités, la communication et un partenariat efficace avec la société civile et le secteur privé ainsi que sur une approche des droits de l’homme qui consolide la résilience individuelle, familiale et communautaire.

Le ministre a indiqué que l’activation de la stratégie de prévention de l’extrémisme violent repose sur une approche intégrée qui garantit la mobilisation de toutes les parties concernées et sur une approche horizontale qui traite toutes les priorités de manière globale à travers le respect des droits de l’homme, les droits des enfants et l’égalité du genre pour un développement durable.