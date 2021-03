Hechmi Louzir : Pas de certificat de vaccination contre le Covid-19 pour le moment

Le président du comité de pilotage de la campagne de vaccination anti-covid-19 et membre du comité scientifique de lutte contre le virus, Hechmi Louzir a affirmé, que pour l’instant, la Tunisie ne délivre pas de certificat de vaccination contre le Covid-19.

Il a, ajouté, dans une déclaration à la TAP que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a émis aucune recommandation à ce sujet, ajoutant que l’octroi de ce document ne pose aucun problème et peut être délivré à tout moment en cas de besoin.

Il a expliqué que la plateforme électronique de vaccination “Evax” comporte une base de données des personnes inscrites au processus de vaccination et la liste des personnes vaccinées, ce qui permettrait plus tard de remettre un certificat de vaccination aux bénéficiaires si ce document devient inclus dans le règlement sanitaire de l’OMS.

Interrogé sur la partie à contacter par les personnes vaccinées en cas de complications liées à la vaccination, Louzir a précisé qu’ils peuvent appeler le numéro vert 80102021 disponible sur la plateforme Evax.

Le responsable a, cependant, affirmé que depuis le début de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars courant, aucune manifestation grave associée au vaccin n’a été signalée et que les effets secondaire enregistrés sont fréquents suite à l’administration de n’importe quel type de vaccin.