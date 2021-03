Tunisie : Les agents de la douane en grève de 10 jours

Les agents de la douane ont décidé d’organiser un sit-in dans les départements et bureaux régionaux et dans tous les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres à partir du lundi 22 mars prochain, et pendant 10 jours suite à l’appel du bureau exécutif du syndicat des agents de la douane.

Il a également été décidé de ne pas relever les violations douanières dans l’ensemble des équipes de la garde nationale qui n’effectueront que le travail sécuritaire, selon un communiqué publié par le bureau exécutif hier soir.

Ce sit-in a été décidé suite à des séances de travail qui n’ont pas abouti à l’application de plusieurs demandes dont l’âge de la retraire à 57 ans.