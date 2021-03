Des offres spéciales pour attirer les Égyptiens à l’étranger pour la saison touristique

La ministre d’État à l’Immigration et aux Affaires égyptiennes, Nabila Makram, a révélé à Sky News Arabia les détails d’une nouvelle initiative ciblant les Égyptiens à l’étranger, en coopération avec le ministère du Tourisme.

Elle indique s’être mise d’accord avec Khaled Anani, le ministre égyptien du Tourisme, pour renforcer leur coopération entre les deux ministères en lançant une initiative visant à fournir de services touristiques aux Égyptiens résidents à l’étranger, par le biais d’offres qui leur sont dédiées, que ce soit lors de leur visite dans le pays, ou lors de visites d’expositions archéologiques et touristiques à l’étranger.

Makram a ajouté qu’il avait été convenu de lancer une initiative visant à préparer des programmes spéciaux pour les Égyptiens à l’étranger, à visiter des lieux touristiques, des monuments et des musées en Égypte, dans le but de répéter l’expérience de la coopération avec eux dans les programmes des jeunes Égyptiens à l’étranger, des enfants de deuxième et troisième générations et des jeunes qui étudient à l’étranger, qui travaillent à organiser des visites sur le terrain pour eux dans des lieux touristiques à l’intérieur de l’Égypte.