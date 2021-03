Qalb Tounes réagit aux dépassements des députés d’Al Karama

Le bloc parlementaire du parti Au Coeur de la Tunisie a été choqué par les récents événements qui ont eu lieu hier soir à l’aéroport international de Tunis-Carthage par un certain nombre de membres du bloc de la Coalition Al Karama et leur agression contre des agents de sécurité à l’aéroport. Ces députés ont délibérément provoqué et menacé les agents de l’aéroport dépassant leur statut, la loi, la souveraineté du lieu et en utilisant divers types de pratiques immorales.

Le bloc de Qalb Tounes ne peut que dénoncer fermement ces comportements honteux des représentants du peuple, qui réduisent encore l’image de l’Assemblée et dégradent le prestige de l’institution législative.

Le Bloc exprime également son soutien absolu à l’appareil de sécurité aéroportuaire et à nos forces de sécurité en général, ajoutant leur dévouement au service de la nation et le maintien de la sécurité publique, soulignant que notre institution de sécurité est une ligne rouge.

Il met en garde contre tout le phénomène d’escalade et de propagation de la violence et la violation de la loi, qui menace la paix sociale et la stabilité du pays.

Il appelle également toutes les forces vives, acteurs politiques et sociaux, à travailler à réduire le niveau de tension et de violence qui prévaut dans l’espace public et appelle à la sagesse, à la raison et à l’adhésion à l’intérêt public, en particulier dans les circonstances politiques, économiques et sociales difficiles que traverse la Tunisie.