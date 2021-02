Un quatuor à Tunis pour faciliter l’accès des étudiants à la culture

L’Université Paris Dauphine I Tunis, l’IHEC Carthage, l’IPEST et Holberton School Tunis s’associent pour constituer un partenariat public privé innovant visant à promouvoir l’accès à la culture de leurs étudiants. Baptisé Campus Culture, ce concept a été imaginé pour permettre à de jeunes tunisiens inscrits dans des filières scientifiques reconnues pour leur excellence et leur employabilité de développer leur connaissance du monde des arts, leur esprit critique et leur créativité.

En rapprochant des établissements publics, des écoles privées et des espaces de culture tels qu’Ennejma Ezzahra et L’Agora, Campus Culture se positionne comme un partenariat innovant, intégrant à la réflexion des experts tels que Fatma Kilani, enseignante à l’IHEC Carthage, Bénédicte Dumeige, enseignante à Dauphine I Tunis et consultante en stratégie artistique et culturelle, Ahmed Amine Azouzi, consultant média et industrie créative ou encore Mourad Sakli, ancien Ministre de la culture.

Deux axes seront initiés…

Le premier consiste à intégrer des activités culturelles dans les programmes de formation, activités dotées d’une dimension obligatoire pour les étudiants ; c’est ce que pratiquent deux des établissements concernés : l’Université Paris Dauphine I Tunis (à travers ses cours « Actualité culturelle » et ses séminaires autour de la culture), et l’IHEC Carthage (avec le cours « Marketing des arts et de la culture »).

Le second axe consiste en la création d’un réseau de clubs implantés au sein des quatre établissements partenaires. Ces clubs intervenant sous l’égide de Campus Culture viendront enrichir la vie estudiantine via un agenda d’événements conçus et développés par les étudiants eux-mêmes dans une optique de brassage des populations d’un campus à l’autre. Ces clubs porteront des activités culturelles développées autour des soft skills des étudiants, mettant en valeur leurs talents et leurs prédispositions dans un souci d’amélioration de leur employabilité.

En fin de parcours, leur diplôme constituera un «Passeport Campus Culture» formalisant leur participation et leur engagement dans un parcours culturel co-construit.

D’autres partenaires, établissements d’enseignements ou espaces et centres culturels sont appelés à rejoindre Campus Culture dont la vocation est d’élargir l’offre d’activités pour former un nouvel attribut de la citoyenneté de ses étudiants.