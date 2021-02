Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 23 février 2021

Le ciel sera voilé à nuageux, mardi. Des pluies sont attendues sur le nord et le centre, prévoit l’Institut National de la Météorologie.

Vent fort sur les régions côtières et le sud du pays, où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer agitée à très agitée sur les Golfes de Tunis et de Hammamet.

Les températures seront en légère baisse. Les maximales sont situées entre 16 et 20 degrés au nord et au centre et entre 20 et 24 degrés au sud. Elles ne dépasseront pas les 14 degrés sur les hauteurs.