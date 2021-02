Tunisie – Etablissements scolaires : Yaacoubi contre le retour au calendrier scolaire habituel

“Le système d’enseignement par groupe adopté pour l’année scolaire en cours en raison de la crise sanitaire doit se poursuivre et rien ne justifie, pour le moment, le retour au calendrier scolaire habituel”, a déclaré, dimanche, le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi.

En marge d’une réunion avec des directeurs et censeurs à Béja, Yaacoubi a exprimé son étonnement de la proposition du ministre de l’éducation de renoncer au système de groupe sans se concerter avec son partenaire social”

Il a précisé que le système de groupe a été approuvé comme mesure de prévention et de protection des élèves et des enseignants du risque pandémique qui est encore présent, a-t-il dit Selon Yaacoubi, l’amélioration de la situation des directeurs d’établissements éducatifs nécessite plus de lutte de la part du syndicat, estimant que les directeurs sont victimes d’iniquité que ce soit au niveau matériel ou moral en plus de problèmes cumulés.