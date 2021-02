Tunisie : Bientôt, des séances de travail pour examiner les situations financières et structurelles difficiles de nombreuses institutions publiques (Hfaiedh)

Le secrétaire général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Hfaiedh Hfaiedh, a annoncé, samedi, que des séances de travail seront programmées au cours de la période à venir pour examiner les situations financières et structurelles difficiles de nombreuses institutions publiques, au cas par cas.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP en marge de la signature d’un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale pour mettre en œuvre les accords sectoriels en suspens, Hfaiedh a expliqué que le démarrage sera avec les entreprises publiques qui sont dans une situation critique qui exige des solutions urgentes de réforme afin de préserver leur viabilité.

“Aucune partie n’a l’intention de privatiser des institutions publiques, mais au contraire, il y a une volonté sincère de la part des parties gouvernementale et syndicale de les préserver en tant que locomotive du développement”, a-t-il souligné affirmant, la détermination du syndicat, en collaboration avec ses partenaires, de revoir différents dossiers majeurs, notamment le dossier des établissements publics.

Il a estimé que le gouvernement a consacré le principe de continuité de l’Etat et adhéré aux accords conclus avec les gouvernements précédents, à travers la signature de cet accord aujourd’hui, qui comprend plus de 47 accords sectoriels suspendus depuis des années.

Le secrétaire général adjoint a appelé tous les employés de la fonction publique à veiller à développer les ressources financières du pays, après la signature de l’accord relatif à la mise en œuvre de ces accords, qui devrait, selon lui, les ” motiver à développer les ressources financières du pays et à revaloriser la culture du travail “.

Ont assisté à la cérémonie de signature, une délégation gouvernementale présidée par le chef du gouvernement Hichem Mechichi et regroupant le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le ministre de l’économie, des finances et du développement de l’investissement Ali Kooli, la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la fonction publique et de la gouvernance, Hasna Ben Sliman, le secrétaire général du gouvernement Walid Dhehibi et le conseiller auprès du président du gouvernement chargé des affaires sociales Slim Tissaoui.

Ont représenté la partie syndicale, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, les secrétaire généraux Adjoints, Hfaiedh Hfaiedh, Moneem Amira, Slaheddine Selmi, Kamel Saad et Samir Cheffi.