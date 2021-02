Tunisie : Un agent de la SONEDE sous surveillance médicale suite à une agression

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a fermement condamné les attaques répétées, qu’elle a qualifiées de brutales, contre les employés de l’entreprise, en particulier dans ces conditions sanitaires exceptionnelles.

La SONEDE a expliqué dans un communiqué vendredi que la dernière de ces attaques avait été subie par des agents d’entretien dans le gouvernorat de Kasserine le jeudi 4 février 2021 alors que ces derniers réparaient un problème au niveau de Harhara de la ville de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine). Des citoyens ont tenté d’empêcher les agents d’effectuer les travaux en leur jetant des pierres.

L’attaque a causé des blessures à l’assistant Mohamed Bachir Jebali, qui a été transporté à l’hôpital local de Sbeitla dans un état critique. Les jets des pierres ont causé de graves dommages physiques à l’agent. Il a été placé sous surveillance médicale.

L’attaque a également endommagé l’équipement de l’entreprise et le véhicule administratif.

La Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau a confirmé qu’elle avait porté plainte en justice contre les agresseurs et qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses employés et préserver leur intégrité physique et psychologique.