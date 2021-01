Ligue 1 (11e journée) : L’US Monastir se relance aux dépens de l’US Tataouine (4-0), le CAB et la JSK se neutralisent (0-0)

L’US Monastirienne s’est relancé par une nouvelle victoire, ce samedi à Monastir, contre l’US Tataouine (4-0) dans un match avancée de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

En effet, après un début de saison difficile, le vainqueur de la coupe de Tunisie édition 2020, a retrouvé son efficacité et réalisé un deuxième succès d’affilée après celui acquis en milieu de semaine face au Club Africain (3-1).

Qautre buts des usémistes sur leur pelouse, ce samedi, oeuvre d’Ali Amri 3′, Hakim Tka 58′, Idriss Mhirssi 78′ et Daggo Tshibamba 90′ qui les propulsent à la 7e place du classement avec 14 points.

L’US Tataouine voit sa situation se compliquer davantage avec une cinquième défaite qui les scotchent à la 12e avec 8 points.

De son côté, le CA Bizertin et malgré les quelques lueurs d’espoir aperçues lors des trois dernières semaines, a concédé le nul blanc sur son terrain devant la lanterne rouge, la JS Kairouan.

On aura vu un match très disputé entre les deux formations du bas de tableau, dont l’issue ne fera les affaires ni de l’une ni de de l’autre.

Le CAB engrange un seul point et gagne une place pour se retrouver 10e en autant de points,, tandis que la JSK ne bouge pas d’un cran et est toujours lanterne rouge avec 2 points.

Voici les résultats à l’issue des matches de samedi:

Samedi 30 janvier :

A Monastir:

US Monastir 4 Ali Amri 3′, Hakim Tka 58′, Idriss Mhirssi 78′ et Daggo Tshibamba 90′

US Tataouine 0

A Bizerte:

CA Bizertin 0

JS Kairouan 0

Reste à jouer

Dimanche 31 janvier :

A Ben Guerdane (14h00) :

US Ben Guerdane – Olympique de Béja

A Metlaoui (14h00):

ES Métlaoui – AS Rejiche

A Hammam-Sousse (14h00) :

Etoile du Sahel – Stade Tunisien

A Soliman (14h00) :

AS Solimane – Club Sportif Sfaxien

A Radès (16h00) :

Espérance de Tunis – Club Africain

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 22 9 7 1 1 15 6 +9

2. CS Sfaxien 17 8 5 2 1 13 4 +9

-.USB Guerdane 17 10 4 5 1 8 2 +6

-. ES Sahel 17 9 5 2 2 14 8 +6

-. AS Soliman 17 10 5 2 3 15 14 +1

6. AS Réjiche 15 10 4 3 3 8 7 +1

7. US Monastir 14 10 4 2 4 14 10 +4

-. ES Métlaoui 14 10 4 2 4 6 7 -1

9. S. Tunisien 13 9 3 4 2 11 8 +3

10.O. Béja 10 9 2 4 3 9 12 -3

-. CA Bizertin 10 11 2 4 5 8 12 -4

12. US Tataouine 8 11 1 5 5 3 10 -7

13. C.Africain 7 10 1 4 5 9 17 -8

14. JS Kairouan 2 10 0 2 8 5 20 -15