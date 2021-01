Leicester : Jamie Vardy absent “quelques semaines”

L’attaquant de Leicester et meilleur buteur de Premier League la saison écoulée, Jamie Vardy, va être absent des terrains pour “quelques semaines” en raison d’une intervention chirurgicale pour soigner une hernie, a fait savoir l’entraîneur Brendan Rodgers.

“Jamie Vardy va être absent pour quelques semaines. Comme vous le savez, on a dû le gérer au cours des derniers mois. Il a été fantastique, mais nous avons maintenant un créneau qui lui permet de subir une opération mineure pour soigner une hernie et après il sera de retour dans quelques semaines”, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

“Cela ne devrait pas l’éloigner trop longtemps mais on ne pouvait plus repousser” et en la faisant maintenant, “cela lui permettra de revenir et d’être important pour nous pour une bonne partie de la saison”, a ajouté le coach.

Jamie Vardy a inscrit 13 buts et donné 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis le début de l’exercice 2020/2021.

Leicester est actuellement 3e de Premier League, à deux points du leader, Manchester United.