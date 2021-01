Tunisie : Une facture de consommation de la STEG dans une nouvelle formule plus claire

Le président directeur général de la société tunisienne d’électricité et de gaz Hichem Anan a annoncé jeudi 21 janvier 2021 le lancement de la nouvelle version du projet de loi sur la consommation d’électricité et de gaz à partir du 27 janvier sous le slogan « Plus transparent et plus clair », lors d’une conférence de presse au siège de la STEG.

Il a expliqué que la préparation de cette version a commencé depuis 2018 pour que la facture soit présentée d’une manière et d’un contenu faciles à lire et ajouter plus de crédibilité pour permettre aux consommateurs de la calculer facilement d’une part et de réduire les problèmes existants d’autre part.

Le PDG de la STEG a ajouté que les factures peuvent être envoyées par mail, si le consommateur le souhaite, tout en préservant ses données personnelles.