Femmes battues : la violence conjugale en tête

Le dernier rapport d’activités du centre d’encadrement et d’orientation de l’espace 13 août relevant de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) vient de révéler que 75% des interventions du centre durant le quatrième trimestre de 2020 ont ciblé des femmes victimes de violence conjugale.

Selon le rapport, la majorité des femmes ayant bénéficié de ces interventions disent avoir été victimes de tous types de violence (physique, morale, verbale et économique).

Il en ressort également que la violence physique, qui peut être facilement prouvée et sanctionnée par la loi, a connu une baisse de 10 à 7% entre le mois d’octobre et de décembre 2020 contre une augmentation de la violence économique de 21 à 31% entre novembre et décembre 2020.

D’après le rapport, la crise sanitaire du coronavirus et les difficultés économiques et sociales du pays ont impacté les relations au sein du couple et ont donné la place à la violence sous toutes ses formes.

Par ailleurs, il est indiqué que la suspension des activités des tribunaux du 16 novembre au 18 décembre 2020 en raison de la grève des magistrats a compliqué davantage la situation sociale des femmes victimes de violence.

Le centre d’encadrement et d’orientation a reçu durant le dernier trimestre de 2020, 209 femmes dont 42% victimes de violence, 33% demandes d’interventions auprès des structures concernées et 25% demandes de consultations juridiques.