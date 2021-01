Tunisie : L’AMT réclame la publication des résultats des enquêtes visant les juges Taïeb Rached et Béchir Akremi

Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens a exhorté, mercredi, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature à publier les résultats de l’enquête visant le premier président de la Cour de cassation, Taïeb Rached.

Fin novembre dernier, le Conseil de l’Ordre judiciaire a décidé de lever l’immunité du premier président de la Cour de Cassation suite à l’examen par le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis de “suspicions de malversations financières” le visant.

Le bureau exécutif de l’AMT demande, aussi, à l’inspection générale de la Justice de publier les résultats de l’enquête relative à la gestion des dossiers du terrorisme par l’ancien procureur général de la République près du tribunal de grande instance de Tunis, Béchir Akremi.

Et d’ajouter qu’il est de la responsabilité de l’Inspection générale de la Justice et du ministre de la Justice de “couper court au laxisme” et de “conclure les enquêtes dans les délais” avant de les transmettre au Conseil supérieur de la Magistrature.

L’AMT a appelé à la mise en place, le plus rapidement possible, d’un code d’éthique judiciaire et insisté sur l’importance de l’installation de la Cour constitutionnelle.