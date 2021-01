Le temps est partiellement nuageux, aujourd’hui jeudi, sur la plupart des régions.

Le vent de sud ouest relativement fort à fort prés des côtes, sur les hauteurs et au Sud avec des tourbillons de sable localement et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures seront en hausse. les maximales varieront entre 18 et 22 degrés dans le nord et le centre, et se situeront à 16 degrés sur les hauteurs et entre 22 et 26 degrés dans le sud.