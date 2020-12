Décès d’un tueur en série qui a fait 93 victimes

Les autorités américaines ont confirmé mercredi la mort de Samuel Little, le tueur en série le plus dangereux de l’histoire des États-Unis. Little, qui a près de 80 ans, est responsable de la mort de dizaines de victimes, faisant de lui le tueur en série le plus meurtrier de l’histoire américaine.

Little, qui souffrait de diabète, de problèmes cardiaques et d’autres maladies, est décédé dans un hôpital d’État et purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité, selon le département californien du Service correctionnel et de réadaptation.

En 2018, Little a détaillé des dizaines de meurtres, et le nombre de victimes qu’il a avoué avoir tué entre 1970 et 2005 était de 93, la plupart en Floride et en Californie du Sud.

Little a choisi comme victimes des femmes, dont la majorité étaient des prostituées, des toxicomanes ou des femmes pauvres vivant loin de la ville, a rapporté le Daily Mail.

Il a utilisé sa force physique pour commettre ses crimes terribles, comme il était un boxeur puissant, ce qui lui a permis d’utiliser ses mains pour étrangler ses victimes.

Little a été arrêté en 2012 dans le Kentucky pour des accusations de drogue, où son analyse ADN a révélé son association avec trois meurtres précédents en Californie, suivie par des aveux du criminel par la suite, en utilisant le dessin pour identifier un grand nombre de ses victimes.