Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 décembre 2020

Les températures sont en légère baisse aujourd’hui avec des maximales variant entre 12 et 17 °C et situées à 10 °C sur les hauteurs. A l’extrême-sud, elles atteindront 19 ° C.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km /h se poursuit sur les régions côtières. Mer très agitée à grosse dans le nord et très agitée à agitée sur les côtes Est et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Des gelées sont formées sur les hauteurs et apparition de bancs locaux de brumes aux premières heures de la journée puis ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois denses sur l’extrême nord avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.