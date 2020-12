Joueur maghrébin de l’année : Elyès Skhiri et Ali Maaloul parmi les nommés (France Football)

L’international tunisien Elyès Skhiri (FC Cologne), figure dans la liste des nommés pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020, un prix décerné par le magazine France Football.

Le magazine francais qui a dévoilé mardi les noms de cinq joueurs maghrébins nommés pour ce titre dont celui de Ali Maaloul (Al-Ahly d’Egypte), a publié mercredi les cinq derniers finalistes dont le défenseur tunisien Elyès Skhiri.

“Même s’il évolue à Cologne dans une équipe en difficulté en Bundesliga, Elyès Skhiri a été capable de sortir de gros matches lors de l’année 2020. Le milieu défensif a été décisif à plusieurs reprises. Infatigable, le Tunisien a fini la saison dernière dans les trois joueurs ayant le plus parcouru de kilomètres avec une moyenne autour de 12 km. C’est donc un joueur incontournable en club comme avec la sélection des Aigles de Carthage”, écrit France Football à propos du joueur.

Concernant Ali Maaloul, le magazine avait présenté le joueur comme “le meilleur animateur de couloir sur le continent africain. Sous les couleurs de la Tunisie ou d’Al-Ahly, Ali Maaloul n’est jamais fatigué. Mieux encore, son pied gauche fait des merveilles. Passeur, buteur et à maturité tactiquement, il a profité de l’année 2020 pour garnir un CV déjà bien rempli, avec un titre de champion d’Egypte, une Coupe d’Egypte et une Ligue des champions”.

Outre Maaloul et Skhiri, huit autres candidats sont en lice, à savoir les Algériens Ismael Bennacer (Milan AC), Said Benrahma (West Ham), Ryadh Mahrez (Manchester City) et Rami Bensebaini (Morussia Monchengladbach), et les Marocains Yassine Bounou (FC Séville), Hakim Ziyech (Chelsea), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Sofiyane Amrabat (Firentina).

Le vote pour élire le joueur maghrébin de l’année 2020 débutera jeudi. Pour rappel, l’édition 2019 du joueur maghrébin de l’année avait sacré l’international algérien Riyad Mahrez.