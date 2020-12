Championnat de France : Lyon finit 2020 en tête, Marseille battu à Angers

L’Olympique lyonnais a facilement dominé Nantes (3-0) en marquant tous ses buts en première période, mercredi soir pour le compte de la 17e journée du championnat de France, dernière de l’année 2020. Alors que Lille s’est imposé difficilement à Montpellier (2-3).

Lyon prend la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts que le LOSC.

Dans les autres matchs, le Paris Saint-Germain a aisément disposé de Strasbourg (4-0) avec des réalisations de Pembele, Mbappe, Gueye et Kean.

L’Olympique de Marseille a réalisé la mauvaise opération de la soirée en s’inclinant à Angers (2-1). Monaco et Saint-Etienne se sont neutralisés (2-2).

La lanterne rouge dijonnaise qui se déplaçait chez un concurrent au maintien, Nîmes, 18e de Ligue 1 avec pour ‘objectif de sortir de cette dernière place du championnat pour finir cette année 2020, a réussi son objectif. Après avoir été mené par les Nimois à la 31e, les Dijonnais ont renversé le match en marquant à la 74e et 76e par l’intermédiaire de Konaté et Baldé, Konaté inscrira son doublé à la 94e sur pénalty pour sécuriser la victoire et sortir son équipe de la dernière place au détriment de son adversaire du jour grâce au goal-average.

Dans les autres matches, Rennes s’est imposé 1-0 face à Metz et rentre dans le Top 5 du championnat. Lens termine bien l’année à domicile en battant Brest 2-1.

Reims continue sa remontée au classement en allant gagner 3-1 à Bordeaux et enfin Nice ne gagne plus à domicile après son match nul 2-2 face à Lorient qui continue de grappiller des points dans la course au maintien.