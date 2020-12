Ligue 1 (match retard /2e j.) : O.Béja – JS Kairouan 1-1

L’Olympique de Béja et la JS Kairouan ont fait match nul 1 but partout, en match en retard comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi au stade de Béja à huis clos.

Grâce à ce match nul, les cigognes rejoignent l’US Ben Guerdane à la 5e place avec 5 points chacun, tandis que les Aghlabides qui grignotent leur premier point de la saison, quittent la dernière place pour partager désormais la 11e position avec l’US Monastir et l’US Tataouine (1 point).

O.Béja – JS Kairouan 1 – 1

Buts:

JS Kairouan : Omar Bouraoui (45)

O.Béja : Mourad Hedhli (90+7)

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. S. Tunisien 7 3 2 1 0 8 2 +6

. CS Sfaxien 7 3 2 1 0 5 1 +4

. Espérance ST 7 3 2 1 0 4 2 +2

4. ES Sahel 6 3 2 0 1 5 3 +2

5. O. Béja 5 3 1 2 0 4 3 +1

. USB Guerdane 5 3 1 2 0 2 0 +2

7. AS Réjiche 4 3 1 1 1 3 2 +1

. AS Soliman 4 3 1 1 1 4 5 -1

. ES Métlaoui 4 3 1 1 1 1 2 -1

. C.Africain 4 3 1 1 1 3 5 -2

11. US Monastir 1 3 0 1 2 1 3 -2

. US Tataouine 1 3 0 1 2 0 3 -3

. JS Kairouan 1 3 0 1 2 2 7 -5

14. CA Bizertin 0 3 0 0 3 1 5 -4