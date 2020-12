Coupe de la Confédération (1er tour – aller) : le programme

Programme des rencontres du 1er tour (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévues mardi et mercredi (en heures tunisiennes) :

Mardi 22 décembre :

Al-Amal Atbara (Soudan) – Salitas (Burkina Faso) 14h00

US Monastir (Tunisie) – Ahly Tripoli (Libye) 14h00

NAPSA Stars (Zambie) – UD do Songo (Mozambique) 14h00

GD Sagrada Esperanca (Angola) – Orlando Pirates (Afrique du sud) 15h00

US Gendarmerie (Niger) – JS Kabylie (Algérie) 15h30

Al-Ittihad (Libye) – Pyramids FC (Egypte) 17H00

Arab Contractors (Egypte) – ES Sahel (Tunisie) 17h00

Mercredi 23 décembre :

AS Kigali (Rwanda) – Kampala City (Ouganda) 14h00

Green Eagles (Zambie) – Coton Sport (Cameroun) 14h00

Namungo (Tanzanie) – Al-Hilal Obeid (Soudan) 15h00

FC Bravos do Maquis (Angola) – DC Motema Pembe (RD Congo) 15h00

Renaissance FC (Tchad) – ES Sétif (Algérie) 15h00

Bloemfontein Celtic (Afrique du sud) – Rivers United (Nigeria) 17h00

Tevragh-Zeina (Mauritanie) – RS Berkane (Maroc) 17h00

ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire) 18h00

Tihad AS (Maroc) – ESAE FC (Bénin) 20h00

Les matches retour sont fixés aux 5-6 janvier 2021.