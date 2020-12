Météo : Pluies éparses sur le nord, le centre et localement le sud

Des perturbations météorologiques sont attendues, samedi, sur la Tunisie. Brume dense, aux premières heures de la journée, sur les zones basses et les zones avoisinant les barrages, les forêts et les oueds, puis des nuages, parfois denses avec des pluies éparses sur le nord, le centre et localement le sud.

Ces pluies seront orageuses et temporairement intenses l’après-midi.

Un vent fort soufflera sur les régions côtières, à une vitesse atteignant 50 km/h et dépassant 70 km/h sous orages.

Mer très agitée et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Températures en baisse et les maximales se situeront à 11 °C sur les hauteurs, varieront entre 13 et 17 °C dans le reste des régions et atteindront 21 °C, au sud.