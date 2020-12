Tunisie – Sonede : Coupure et perturbation de l’eau, à partir du 20 décembre, à Sejnane et ses environs

Une coupure et une perturbation de l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées, à partir du 20 décembre 2020, à 12h, à Sejnane (Bizerte) et ses environs; à savoir sakman, Hsayniya, Msaken et Tamra et ses environs.

Ces perturbations sont dues à des travaux de maintenance qui seront engagés par les équipes de la Société d’Exploitation du Canal et Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD) au niveau du canal principal du barrage Zayatine qui alimente la station d’épuration des eaux el Ketma à Sejnane.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement, à partir du 21 décembre, à 12h.