Tunisie : Découverte d’un plan d’attentat terroriste imminent

Le ministère de l’Intérieur a confirmé dans un communiqué, vendredi, que l’Unité nationale de recherche sur le terrorisme et le crime organisé a récemment pu, en coordination avec la Direction centrale de la lutte contre le terrorisme, découvrir un élément terroriste qui a fait allégeance à Daesh prévoyait de mener une opération terroriste dans notre pays.

Le communiqué a ajouté qu’en l’arrêtant et en approfondissant les recherches, il a admis avoir reçu des leçons approfondies sur la façon de fabriquer des explosifs et des substances toxiques via internet et a commencé à se préparer à la mise en œuvre d’une opération terroriste imminente comme les « loups solitaires » après avoir reçu le matériel nécessaire.

Son arrestation à temps a avorté ses plans terroristes.

Au cours de cette opération de sécurité, une quantité importante de matières premières pour la fabrication d’explosifs et de divers appareils électroniques ont été saisis.