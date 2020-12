Six catégories de personnes ne peuvent pas être vaccinées contre la Covid-19

Selon les informations disponibles et les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, ces personnes sont interdites de recevoir le vaccin :

* Enfants et adolescents de moins de 16 ans

Les CDC ont noté que le vaccin Pfizer a été homologué pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus, et n’est pas autorisé chez toute personne de moins de 16 ans.

*Personnes vivant avec un manque d’immunité

Pfizer a effectué des essais sur des volontaires vivants avec un manque d’immunité et atteints d’infections mais les résultats de ces essais ne sont pas concluants.

*Les personnes qui ont récemment reçu ou prévoient de recevoir une autre vaccination bientôt

Les CDC recommandent aux gens de ne plus se faire vacciner dans les deux semaines précédant ou suivant le vaccin contre le coronavirus.

*Femmes enceintes

Selon le New York Times, la plupart des programmes de vaccination contre le coronavirus dans le monde ont exclu les femmes enceintes ou qui allaitent parce qu’elles n’ont pas été testées cliniquement lors des premiers essais. La Grande-Bretagne a annoncé mardi l’introduction du vaccin Bionic de Pfizer, mais les directives du gouvernement britannique ont jusqu’à présent exclu les femmes enceintes de la campagne de vaccination.

Alison Kelvin, chercheuse sur la grippe et les maladies infectieuses au Centre canadien de science vaccinale, a expliqué que les femmes pendant la grossesse ont différentes formes d’immunités pour protéger le fœtus en développement, de sorte que « les femmes enceintes peuvent avoir une réponse différente » au vaccin « lorsqu’elles sont enceintes lorsqu’elles ne le sont pas ».

*Femmes qui allaitent

À ce jour, l’innocuité des vaccins n’a pas été étudiée chez les femmes qui allaitent. Par conséquent, il n’existe aucune donnée pour déterminer si elles devraient être vaccinées.

Dr. Denise Jamison, obstétricienne qui enseigne à l’École de médecine de l’Université Emory, affirme que les femmes enceintes et allaitantes sont habituellement regroupées, à l’origine deux groupes.

*Personnes allergiques

Les rapports selon que deux infirmières en Grande-Bretagne sont devenues anaphylaxies après avoir été vaccinées avec le vaccin Pfizer la semaine dernière ont soulevé des préoccupations quant à savoir si les personnes allergiques devraient être vaccinées.

Les personnes allergiques aux aliments, aux animaux, aux insectes et à d’autres allergies courantes peuvent être vaccinées, ont indiqué les Centers for Disease Control and Prevention.