Championnat de France : l’OM bat Monaco et grimpe encore

L’olympique de Marseille a quitté la scène européenne sur une énième défaite mercredi mais il a prouvé samedi qu’il était chez lui en Ligue 1 en battant Monaco 2-1 pour un sixième succès d’affilée qui légitime ses ambitions en championnat.

Même les supporters de l’OM ont fait passer le message avec cette banderole déployée dans le vide du Vélodrome: “Maintenant que le calvaire européen est terminé, place à la Ligue 1. Enfoncez-les”.

Les choses sont désormais claires: pour l’OM, c’est tout pour la L1 et ça fonctionne bien. Cette sixième victoire de suite lui vaut de s’installer provisoirement à la 2e place du classement, à une longueur du Paris SG.

L’équipe d’André Villas-Boas, qui compte en prime deux matches en retard, a donc systématiquement gagné cette saison après ses matches en Ligue des Champions et a réussi à ne pas laisser ses difficultés européennes parasiter son parcours en championnat.

“C’est une victoire très, très importante pour nous avec en plus ce week-end des matches entre le PSG et Lyon et entre Montpellier et Lille. Je suis très, très content”, a déclaré le technicien portugais, suspendu samedi, à l’issue de ce succès tout de même acquis au prix d’une fin de match pénible et passée à défendre.