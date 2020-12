Tunisie : Aswatt Nissa dénonce les actes de violence perpétrés sous le toit de l’ARP

L’association Aswatt Nissa a dénoncé lundi dans un communiqué rendu public les actes de violence perpétrés sous le toit de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), devenu, selon la même source, un espace pour pratiquer différentes formes de violence notamment contre les femmes députés.

L’association a par la même occasion exprimé sa solidarité avec la présidente de la commission des affaires de la femme de la famille de l’enfance des jeunes et des séniors et chaque député qui a fait face au discours supportant la haine et la violence contre les femmes et en infraction à l’Etat de droit et des libertés.

Un discours a rappelé la même source qui a été prononcé par le député Mohamed Affes.

Ce communiqué intervient suite aux actes de violence survenus ce matin lors des travaux de la commission de la femme au parlement axés sur l’intervention qualifiée “d’offensive” contre les femmes par le député Affes à la plénière du 04 décembre courant.