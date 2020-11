Le Groupe scolaire René Descartes obtient l’homologation de l’AEFE pour ses établissements

Le Groupe scolaire René Descartes (GSRD), groupe d’établissements d’enseignement privé des programmes français à Tunis, annonce avoir obtenu son homologation complète de la part de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Celle-ci consacre donc l’ensemble des cycles dans son établissement d’Ennasr et celui des Berges du Lac 2, et ce à partir de l’année scolaire 2020-2021.

Cette homologation atteste la conformité du Groupe scolaire René Descartes aux principes, aux programmes et à l’organisation pédagogique du système éducatif français sur l’ensemble de ses niveaux, de la maternelle au lycée. Les élèves, sur la totalité des cycles sont désormais assurés de suivre une scolarité sur programmes français dans le respect des valeurs et des exigences du système éducatif français.

Créé il y a 28 ans, le GSRD accueille aujourd’hui plus de 2 250 élèves. Il a fondé son approche, dès le départ, sur des valeurs d’excellence et de rigueur dans le cadre d’un parcours global « plus qu’une école, un projet de vie », qui prend dorénavant encore plus son sens.