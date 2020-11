Tunisie – Météo : Pluies abondantes et températures en baisse

Des pluies orageuses seront enregistrées tout au long de la journée du dimanche au Nord et au Centre, localement au Sud et seront parfois abondantes avec des chutes de grêle par endroits.

L’Institut national de la météorologie (INM) a souligné que la veille et le niveau d’alerte sont à leur maximum dans les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Bizerte, Béja, Jendouba, Monastir et Mahdia, en raison des fortes quantités de pluies pouvant provoquer une hausse du niveau des eaux dans les régions basses proches des oueds et des barrages.

Le vent est fort près des côtes et à l’apparition des nuages orageux d’une vitesse dépassant momentanément 80km/h sous forme de rafales. La mer est agitée à forte et une baisse des températures sera enregistrée, les maximales devant se situer entre 12 et 17 degrés, pour s’établir autour de 10 degrés sur les hauteurs.